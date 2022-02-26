Ракурсhttps://racurs.ua/
Розшукуються квартиронаймачі, що групами орендували помешкання з грудня
Розшукуються квартиронаймачі, що групами орендували помешкання з грудняhttps://racurs.ua/ua/n167641-rozshukuutsya-kvartyronaymachi-scho-grupamy-orenduvaly-pomeshkannya-z-grudnya.htmlРакурс
На територію України у кожний населений пункт заїхали «сплячі групи».Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу «Ч».
Переважно квартири знімали, користуючись послугами ріелторів.
.
В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2−3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102.
Вказані особи зараз використовуються як коригувальники вогню ідиверсійних групп, можуть бути озброєними.