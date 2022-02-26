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Ракурс
Розшукуються квартиронаймачі, що групами орендували помешкання з грудня

Розшукуються квартиронаймачі, що групами орендували помешкання з грудня

26 лют 2022, 20:22
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На територію України у кожний населений пункт заїхали «сплячі групи».Вказані особи знімали квартири проживали там і чекали часу «Ч».

Переважно квартири знімали, користуючись послугами ріелторів.



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В населених пунктах (містах) у ріелторів існують свої робочі чати. Прохання до ріелторів та всіх громадян, якщо у вас є інформація щодо осіб чоловічої статі схожих на росіян, які групами по 2−3 особи знімали житло в період з грудня 2021 по теперішній час, телефонувати за номером 0679839403 або на 102.

Вказані особи зараз використовуються як коригувальники вогню ідиверсійних групп, можуть бути озброєними.

Джерело: Ракурс


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