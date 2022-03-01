У НАЗК розповіли, чи потрібно декларувати захоплені російські танки

Захпоплений російський танк, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167765-u-nazk-rozpovily-chy-potribno-deklaruvaty-zahopleni-rosiyski-tanky.html

Ракурс

Танки та БТРи, захоплені в російської армії, не потрібно декларувати.

Про це повідомляє прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Декларувати захоплені російські танки та іншу техніку не потрібно, адже вартість цього лайна не перевищує 100 прожиткових мінімумів (248 тис. 100 грн), — наголошують у відомстві. — Відповідно, подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів в разі захоплення такого непотребу так само не потрібно.

Якщо ж говорити буквою закону, зазначають у НАЗК, бойові трофеї не підлягають відображенню в декларації з таких причин:

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вони були набутті не внаслідок укладення якого-небудь виду правочину, а у зв’язку із повномасштабною агресією Росії проти України, яка розпочалася з 24 лютого 2022 року як продовження розпочатого у 2014 році підступного нападу;

завдяки мужності та звитязі захисників Української держави ворожа військова техніка зазвичай потрапляє в руки громадян знищеною та виведеною із ладу, через що неможливо провести оцінку її вартості відповідно до закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».