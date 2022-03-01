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Ракурс
Netflix відмовився транслювати пропагандистські канали РФ

Netflix відмовився транслювати пропагандистські канали РФ

1 бер 2022, 11:29
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Netflix, відомий американський стрімінговий сервіс, відмовився транслювати російські федеральні канали через поширення пропаганди про війну в Україні.

Через зобов’язання в Росії з 1 березня Netflix мав би транслювати 20 російських пропагандистських телеканалів. Про відмову трансляції повідомляє Politico з посиланням на представника Netflix.

В компанії заявили, що з огляду на поточну ситуацію не планують додавати ці канали до свого сервісу.

Як відомо, Netflix довелося б транслювати 20 російських федеральних телевізійних каналів, бо у грудні російський Роскомнадзор додав сервіс до реєстру аудіовізуальних сервісів. У Росії Netflix має близько мільйона передплатників.



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Тим часом кіберполіція України відправила офіційні запити до 30 міжнародних VPN-сервісів із проханням припинити надавати послуги користувачам з IP адресою країни-агресора РФ. На запит уже погодилась міжнародна компанія Keepsolid, яка пообіцяла припинити співпрацю з РФ.

VPN-сервіси використовуються окупантом для анонімізації у мережі інтернет і розповсюдження дезінформації та вчинення протиправної діяльності проти населення України.

Джерело: Ракурс


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