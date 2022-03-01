Путін погнав в Україну слюсарів, вчителів і соцпрацівників. Вони розповіли про звірства в росармії

https://racurs.ua/ua/n167805-putin-pognav-v-ukrayinu-slusariv-vchyteliv-i-socpracivnykiv-vony-rozpovily-pro-zvirstva.html

Ракурс

Полонений російський окупант розповів про звірства у своїй армії. Офіцери вбивають своїх поранених солдат, залишають загиблих на полі бою, не сповіщають рідних.

Нас відправили на смерть. Вони навіть «200-х» не забирають! Вони поранених самі вбивають! Тиждень минув, а нікому навіть похоронка не прийшла, — йдеться на відео, яке розповсюдила СБУ 1 березня.

Загарбник плаче та просить маму звернутись до «Спілки матерів Росії», сподівається на обмін. Він боїться і за долю рідних, тож просить не розповідати всю правду про війну в Україні, аби не потрапити під репресії російських спецслужб.

На Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники. Всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо.

В прес-службі ООС також розповіли, що сьогодні воїни полку «Азов» гідно зустріли кадирівців в степах Донбасу.

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