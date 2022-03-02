Ірпінь — росіяни обстріляли багатоповерхівку

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Ракурс

Обстріл Ірпеня здійснили війська країни-терориста Росії вранці 2 березня. У містечку під Києвом окупанти бомбардували житлові квартали. Внаслідок атаки зруйнувано багатоповерховий будинок.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

Сьомий день війни… Ранок розпочався з авіаударів… Працюємо над медевакуацією, — зазначив міський голова.

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Нагадаємо, станом на ранок під Харковом батальйон ЗСУ на одному БМП-2 та з одним ПТРК «Джавелін» захопив одразу шість російських танків. 93 окрема механізована бригада «Холодний Яр» на окремих ділянках відтіснила ворога до кордону з Росією. Холодноярці розбили ворожі колони і забрали у росіян багато техніки. На Миколаївщині вночі відбулася наступальна операція українських військових, які розбили ворожу колону та знищили кілька сотень одиниць техніки. Окрім цього, мешканці Баштанки на Миколаївщині відібрали у ворога і спалили «хвалений комплекс „Панцир-С“» вартістю 15 млн дол.