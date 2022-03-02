Енергодар зустрів окупантів прокльонами та із прапорами України

https://racurs.ua/ua/n167855-energodar-zustriv-okupantiv-proklonamy-ta-iz-praporamy-ukrayiny-foto-video.html

Ракурс

Жителі міста Енергодар у Запорізькій області, що поблизу найбільшої в Європі АЕС, вийшли назустріч окупантам із прапорами України та готовністю не пустити ворога в місто.

Уже втретє Енергодар встає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що їх не потрібно рятувати, що вони у своїй країні, на своїй землі, що Енергодар — це Україна! — написав Енергодарський міський голова Дмитро Орлов у Telegram.

Він опублікував і фото з місця подій. Місцеві мешканці сказали, що окупанти хотіли поставити контрольно-пропускний пункт на дорозі між Енергодаром та Дніпровським поворотом. Згодом люди повернулися по домівках, але готові мобілізуватися знову.

Коли ж люди зустрічали російську військову техніку на шляху до АЕС, співаючи Гімн України, ворог вдарив по людях.

У селі Водяне вдень від гранати окупантів постраждали двоє мирних жителів. Стан одного чоловіка дуже важкий.

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В Енергодарі обстрілів не було, постраждалих немає, а Запорізька АЕС, найбільша у Європі, працює за графіком.