Виручені від продажу "Челсі" гроші Абрамович віддасть жертвам війни в Україні

https://racurs.ua/ua/n167860-vyrucheni-vid-prodaju-chelsi-groshi-abramovych-viddast-jertvam-viyny-v-ukrayini.html

Ракурс

Російський олігарх Роман Абрамович офіційно підтвердив, що продає англійський футбольний клуб «Челсі». Усі прибутки від продажу підуть у фонд, який допомагатиме жертвам війни в Україні.

Роман Абрамович — російський мільярдер, бізнесмен та політичний діяч, екс-губернатор Чукотського автономного округу. Він придбав «Челсі» у 2003 році. На матчах цього футбольного клубу Англійської прем'єр-ліги лунала пісня «Катюша» — коли гравці «Челсі» забивали гол у ворота суперників на «Стемпфорд Брідж».

З 28 травня 2018 року є громадянином Ізраїлю. Абрамович входить в десятку найбагатших людей Росії та є 53-ю найбагатшою людиною у світі за даними списку Forbes.

До фінансової кризи, він вважався другою найбагатшою людиною, що живе на території Сполученого Королівства. На травень 2018 року його офіційні статки оцінюються у 10,8 млрд дол.

Я доручив команді створити благодійний фонд, куди будуть передані всі кошти від продажу клубу. Фонд буде працювати на благо всіх постраждалих від війни в Україні. Йдеться про надання коштів на невідкладні потреби жертв та роботу із відновленням інфраструктури, — повідомляється на сайті «Челсі».



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У заяві не зазначено, про яких саме постраждалих йдеться: українців чи росіян. Там зазначається, що продаж клубу не буде швидким.

Абрамович не буде вимагати від нового власника погашення всіх позик. Як раніше повідомлялось, клуб винен йому приблизно два мільярдів фунтів. Раніше російський олігарх казав, що хотів би отримати за один з легендарних ФК Британії 4 млрд фунтів стерлінгів.