Понад 50 ульянівських десантників знищено в Гостомелі за дві доби (ФОТО 18+)

Понад 50 ульяновських десантників знищено в Гостомелі за дві доби

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Ракурс

В боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-шої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (місто Ульяновськ РФ).

Головне управління розвідки повідомило, що з українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.

Українські військові захопили численні трофеї. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи. Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву.

У знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.