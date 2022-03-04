Понад 50 ульянівських десантників знищено в Гостомелі за дві доби (ФОТО 18+)https://racurs.ua/ua/n167943-ponad-50-ulyanivskyh-desantnykiv-znyscheno-v-gostomeli-za-dvi-doby-foto-18.htmlРакурс
В боях за Гостомель знищено щонайменше 50 окупантів зі складу 31-шої окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (місто Ульяновськ РФ).
Головне управління розвідки повідомило, що з українського боку в боях взяли участь бійці спецназу ГУР МО, полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго і групи місцевого спротиву.
Українські військові захопили численні трофеї. Серед них: зброя, військова техніка, штабні та особисті документи. Захоплену у ворога придатну до використання зброю передано місцевим групам спротиву.
У знищених окупантів не було при собі військових жетонів та жодних документів, що посвідчують особу, окрім сертифікатів про вакцинацію і незаповнених медичних книжок.
В ГУР Міноборони розповіли, що місто Гостомель знаходиться під контролем українських військ. Це одне зі стратегічних передмість Києва. Бої за контроль над ним ведуться від початку російської агресії. Тут знаходиться аеродром, над яким окупанти прагнуть взяти контроль з метою висадки десанту та вантажів.