Нові бої у Гостомелі - бійці ГУР знищили ще 20 бойових машин десанту окупантів

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Бої у Гостомелі відновилися. Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України знищили у Гостомелі упродовж 3 березня ще 20 ворожих БМД — бойових машин десанту.

В ГУР МО повідомили, що «триває бій за контроль над містом Гостомель».

У районі місцевого склозаводу станом на 18.30 знищили 10 бойових машин десанту ворога. Бій вела зведена група спецпризначенців під керівництвом ГУР МО України та підготовлені ними місцеві групи опору.

Загалом упродовж дня спецпризначенці знищили у Гостомелі 20 бойових машин десанту ворога.