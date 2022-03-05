Російські диверсанти обстріляли британських журналістів. Фото: medialaw.asia

https://racurs.ua/ua/n167968-rosiyski-dyversanty-obstrilyaly-brytanskyh-jurnalistiv-video.html

Ракурс

Голова Національна спілка журналістів України (НСЖУ) повідомив про те, що українська поліція евакуювала журналістів британської Sky News після того, як їх обстріляли російські диверсанти.

На команду з п’яти медійників напали, коли вони перебували в автомобілі, після невдалої спроби відвідати місто Буча під Києвом 28 лютого. Головного кореспондента Sky News Стюарта Рамзі разом із оператором Річі Моклером обстріляли. Рамзі російські окупанти поцілили в нижню частину спини, а Моклер отримав дві кулі в бронежилет. Про це повідомляється на сторінці Нацполіції у Фейсбук.

На кадрах, які транслювала SkyNews, видно, як вони наближаються до перехрестя, коли по машині починають стріляти. Спочатку, за розповіддю Рамзі, вони подумали, що по них помилково стріляв блокпост української армії — і на відео чути, як кричать, що вони журналісти, і просять зупинитися.

Чути тріск пострілів і видно спалахи куль, що пролітають повз їхню машину, оскільки напад зафіксовано на камеру.

Я пам’ятаю, що думав, чи буде моя смерть болісною, Але мене вразило те, що [постріл] не так боляче. Справді, це було більше схоже на удари кулаками, — сказав Рамзі.

Зрештою групі, у складі продюсерів Мартіна Воулза та Домініка Ван Хеердена, а також місцевого продюсера Андрія Литвиненка вдалося втекти з машини та стрибнути на насип біля дороги.

Зрештою вони знайшли притулок у сусідньому гаражі, і через кілька годин під покровом темряви їх врятувала українська поліція. Пізніше журналістам повідомили, що бойовики були диверсантами російської розвідки.

Це було професійно, патрони продовжували вбиватися в машину — вони не промахнулися. Нам дуже пощастило. Але тисячі українців гинуть, а сім’ї стають мішенню російських бойових загонів, як і ми, — зазначив Рамзі.

Зараз телевізійна знімальна група евакуювалася до Великобританії.

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Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із мужніми міжнародними журналістами, які попри ризик, виконували та виконують професійний обов’язок в Україні. Також Національна поліція та українські військові докладають зусиль для убезпечення працівників ЗМІ. Багато представників британських медіа працюють в Україні та висвітлюють цю жахливу війну, яку розв’язала Росія. Підтримку НСЖУ та солідарність з українськими журналістами висловлюють колеги з Національної спілки журналістів Великобританії та Ірландії.

Національна спілка журналістів України координує безпекові зусилля з допомоги журналістам із Європейською та Міжнародною федераціями журналістів. Працює гаряча лінія НСЖУ для українських та міжнародних журналістів на час війни.