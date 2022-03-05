Що робити, якщо окупанти відключили українське ефірне мовлення?

Телебачення України. Фото: minre.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n167970-scho-robyty-yakscho-okupanty-vidkluchyly-ukrayinske-efirne-movlennya.html

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Міністерство внутрішніх справ дає поради, як отримувати інформацію, якщо російські загарбники тимчасово вимкнули українське ефірне мовлення. Окрім ефірного мовлення отримати безкоштовний доступ до українських телеканалів можна кількома способами.

На супутнику

Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

На YouTube

Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на YouTube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео — якість — 360р або 480р — цього буде достатньо).

На ОТТ-сервісах

На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безплатний. Знайдіть бажаний канал в застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

Крім того, слухайте українське радіомовлення в інтернет-радіо: radioplayer.ua

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Нагадаємо, відомий відеосервіс YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні. Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав’язувати свої фейки українцям.