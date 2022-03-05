Міська влада в Енергодарі повернулася до будівлі виконкому - мер

https://racurs.ua/ua/n167979-miska-vlada-v-energodari-povernulasya-do-budivli-vykonkomu.html

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Очільник міста Енергодар Дмитро Орлов розповів у своєму Telegram, що о першій годині міська влада знову повернулася до будівлі виконкому. До цього вона була заблокована російськими окупантами. У місті фактично знову запустили всю систему опалення, тому голів ОСББ просять налагодити системи в будинках.

Щодо евакуації населення, нині безпечного зеленого коридору немає. Уряд з організаціями опрацьовують його створення. Містянам обов’язково повідомлять про евакуацію.

Нагадаємо, що в Енергодарі знаходиться Запорізька АЕС, місто та станція під контролем російських військових.

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Орлов повідомив, що евакуюватися з міста неможливо, він закликав мешканців не намагатися виїхати на власному транспорті, бо це небезпечно.

Нагадаємо, що найбільшу атомну електростанцію Європи після важких боїв на вулицях міста Енергодара захопили російські окупанти. Під час нічного штурму АЕС загинуло троє українських військових, двох було поранено.