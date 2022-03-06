Примусову паспортизацію населення розпочали окупанти на захоплених територіях

На Луганщині бойовики розпочали примусову паспортизацію населення, фото: «Новости Приднестровья»

https://racurs.ua/ua/n168004-prymusovu-pasportyzaciu-naselennya-rozpochaly-okupanty-na-zahoplenyh-terytoriyah.html

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Окупанти розпочали примусову паспортизацію населення захоплених ними населених пунктів Луганщини для створення пропагандистської телекартинки про нібито підтримкe місцевим населенням окупанта.

Водночас українські паспорти місцевих жителів бойовики знищують. Такі дії зафіксовані у селищах Новоайдар, Станиця-Луганська та Муратово. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

Громадян змушують отримувати «паспорти» так званої ЛНР, а згодом подавати документи на отримання російського паспорта.

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Дії терористів супроводжуються погрозами та психологічним тиском на мирне населення, — наголошує Денісова. — Своїми діями окупант продовжує порушувати положення IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсмен додає, що такі підступні методи ведення війни держави-терориста мають бути враховані кримінальним судом у Гаазі у розгляді справи про геноцид українського народу.