Нацбанк відкрив мультивалютний рахунок для допомоги українцям (РЕКВІЗИТИ)https://racurs.ua/ua/n168019-nacbank-vidkryv-multyvalutnyy-rahunok-dlya-dopomogy-ukrayincyam-rekvizyty.htmlРакурс
Національний банк України відкрив мультивалютний рахунок для допомоги українцям, постраждалим від воєнних дій. Про це повідомляє Мінсоцполітики.
Міністерство соціальної політики використовуватиме кошти, які надходять на цей рахунок, для підтримки громадян України, які найбільше страждають від війни:
- забезпечення їх їжею та питною водою, одягом та взуттям, засобами гігієни та товарами першої необхідності,
- забезпечення ліками та медичними препаратами,
- облаштування місць розміщення громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання,
- надання одноразової грошової допомоги,
- задоволення інших першочергових потреб людей.
Рахунок — мультивалютний, на який переказ коштів можуть здійснювати міжнародні партнери та донори — у іноземній валюті (доларах США, євро, британських фунтах), український бізнес та громадян — у національній валюті.
Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики:
UA823000010000032302338301027
Для зарахування коштів у національній валюті:
Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA823000010000032302338301027
код ЄДРПОУ 00032106
Отримувач: Національний банк України
Для зарахування коштів у EUR:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX
IBAN DE05504000005040040066
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF
BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany
Для зарахування коштів у USD:
BENEFICIARY: National Bank of Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: for crediting account 32302338301027
Для зарахування коштів у GBP:
BENEFICIARY/RECIPIENT NAME: National Bank of Ukraine
SORT CODE: 60−92−42
ACCOUNT NUMBER: 0080033041
GB52CHAS60924280033041
REFERENCE FOR CREDITING ACCOUNT: 32302338301027
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK NA, London
BENEFICIARY BANK BIC: CHASGB2L
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, UK