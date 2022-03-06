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Ракурс
На антивоєнних мітингах у Росії затримали понад 4 тис. осіб. Фото: Коммерсант

На антивоєнних мітингах у Росії затримали понад 4 тис. осіб

6 бер 2022, 20:49
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У Росії проходять мітингу проти війни з Україною. Станом на вечір 6 березня на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 тис. 359 осіб у 56 містах.

Це більше, ніж на минулорічній акції 23 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє незалежний правозахисний проект «ОВД-Інфо».

Зазначається, що в кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж в опублікованих списках.



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Найбільше затриманих у Москві (1 тис. 629 затриманих), Санкт-Петербурзі (1 тис. 173), Новосибірську (272), Єкатеринбурзі (215), Тюмені (124), Пермі (91).

Нагадаємо, 6 березня у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників. У деяких містах російська поліція валила людей на землю та била ногами.

Джерело: Ракурс


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