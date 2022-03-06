На антивоєнних мітингах у Росії затримали понад 4 тис. осіб. Фото: Коммерсант

https://racurs.ua/ua/n168025-na-antyvoiennyh-mityngah-u-rosiyi-zatrymaly-ponad-4-tys-osib.html

Ракурс

У Росії проходять мітингу проти війни з Україною. Станом на вечір 6 березня на антивоєнних мітингах затримали щонайменше 4 тис. 359 осіб у 56 містах.

Це більше, ніж на минулорічній акції 23 січня на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє незалежний правозахисний проект «ОВД-Інфо».

Зазначається, що в кожному відділі поліції може бути більше затриманих, ніж в опублікованих списках.

.

Найбільше затриманих у Москві (1 тис. 629 затриманих), Санкт-Петербурзі (1 тис. 173), Новосибірську (272), Єкатеринбурзі (215), Тюмені (124), Пермі (91).

Нагадаємо, 6 березня у містах Росії відбуваються антивоєнні акції, на яких масово затримують мітингувальників. У деяких містах російська поліція валила людей на землю та била ногами.