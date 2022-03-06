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Ракурс
Чебурнет попереду - РФ розпочала підготовку до ізоляції від світового інтернету

Чебурнет попереду — РФ розпочала підготовку до ізоляції від світового інтернету

6 бер 2022, 22:31
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Росія розпочала активну підготовку до відключення від світового інтернету.

Це випливає з урядових телеграм, злитих у каналах, пов’язаних із Роскомнаглядом. Не пізніше 11 березня всі сервери та домени мають бути переведені в російську зону. Крім того, збираються докладні дані про мережну інфраструктуру сайтів.

TikTok тимчасово призупиняє роботу в Росії через закон РФ про «фейки». TikTok перевірить його наслідки для безпеки користувачів і слідкуватиме за подіями.



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6 березня Netflix призупинив роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення країни в Україну.

Джерело: Ракурс


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