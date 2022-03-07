Росія тероризуватиме населення захоплених міст, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n168044-rosiya-gotuie-karalni-operaciyi-u-zahoplenyh-ukrayinskyh-mistah-zmi.html

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Російська влада доручила ФСБ підготувати проведення у захоплених українських містах каральних операцій, метою яких буде зломити спротив населення.

Про це пише британське видання Financial Times з посиланням на дані європейських спецслужб та чиновників, повідомляє «Українська правда».

Російські офіційні особи розглядають агресивні заходи для придушення ймовірного протесту та опору … (включаючи — ред.) насильницький контроль натовпу, репресивні затримання організаторів протесту та, можливо, публічні страти для стримування українських протестувальників, — наголошує видання.

За словами експертів, використання терору для поневолення воюючого населення вважається випробованою та ефективною тактикою, яка не потребує залучення великої кількості ресурсів.

Зазначається, що для окупації всієї країни зазвичай потрібно 20 солдатів на 1 тис. жителів (хоча у 2003 році Росія направила до Чечні понад 150 військовослужбовців на 1 тис. жителів). В контексті України це означатиме необхідність присутності понад шестимільйонного російського окупаційного контингенту.

Спокуса в Москві вдатися до терору на безкрайніх теренах України буде великою. Це також дешевий і перевірений метод, коли у вас недостатньо людей, — зазначає старший радник Європейського інституту миру в Брюсселі Серхіо Харамільйо.



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Нагадаємо, у лютому Вашингтон у листі, спрямованому в ООН, заявив про наявність достовірної інформації про те, що російські сили «ймовірно, вживатимуть смертоносних заходів для розгону мирних протестів». Також стверджувалося, що Росія вже склала список українців, яких треба вбити чи заслати до таборів в ході окупації.

Джерело: «Українська правда», Financial Times