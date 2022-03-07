Мінфін проведе аукціон з продажу військових облігацій

https://racurs.ua/ua/n168068-minfin-provede-aukcion-z-prodaju-viyskovyh-obligaciy.html

Ракурс

В умовах військової агресії Росії Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП.

Кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану. Про це повідомили у прес-службі Мінфіну.

Перший аукціон з продажу військових облігацій відбувся 1 березня, в державний бюджет було залучено 8,1 млрд грн.

8 березня Мінфін проведе черговий аукціон з продажу військових облігацій (ISIN: UA4000225668).

У вас є можливість підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Придбати облігації можуть як громадяни України, так і іноземні інвестори, а — йдеться в повідомленні.

Придбати ОВДП можна через банки-первинні дилери. Список первинних дилерів є на офіційному сайті Міністерства фінансів https://bit.ly/3hMfgyJ

.

Умови: