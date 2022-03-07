Економіка Мордору - долар по 170 руб. і вихід світових виробників

https://racurs.ua/ua/n168088-ekonomika-mordoru-dolar-po-170-rub-i-vyhid-svitovyh-vyrobnykiv.html

Ракурс

Курс рубля 7 березня обвалився до долара та євро до рекордних позначок. Про це свідчать дані позабіржового ринку Forex. На готівковому ринку валюта фашистської Росії просіла до 170 рублів за долар США. Лише за один день вклади громадян РФ знецінились ще на 30%.

Вчора ввечері долар коштував 150 руб., євро — 164,5 руб. 4 березня Банк РФ знизив офіційні курси долара та євро до 105,8124 руб. та 116,5312 руб. відповідно. Фінрегулятор фашистів призупинив торги на всіх ринках московської біржі до 9 березня.

Зауважимо, що США та ЄС припинили постачання в Росію готівкових доларів та євро. Тобто, нині в РФ можна придбати іноземну валюту лише на «чорному» ринку. Різниця між реальним та офіційним курсами рубля становить до 50%.

Водночас «Роснефть» не погасила в строк 2 млрд дол. боргу перед іноземними кредиторами, що означає дефолт.

Російські торгові мережі продовжують обмежувати продаж товарів в одні руки. Обмеження поширюються на крупи, чай, каву, цукор, олії, засоби для прання, туалетний папір, побутову хімію тощо.

Переважна більшість світових виробників авто припинили постачання до Росії.

Єврокомісія найближчим часом планує представити план відмови від російської нафти. В разі запровадження ембарго, Росія втрачатиме 150 млн дол. щоденно.

.

Криптобіржа Coinbase щодня блокує по 25 тис. рахунків росіян. Вони визнаються посібниками військових злочинців внаслідок російської агресії проти України.

Нагадаємо, фашистська партія вбивці українців Володимира Путіна «Єдина Росія» пропонує «націоналізувати» майно компаній, які оголошують про закриття виробництв у Росії через війну в Україні.