Строковикам у період воєнного стану виплачуватимуть додаткові 30 тис. грн

Строковикам у період воєнного стану виплачуватимуть додаткові 30 тис. грнhttps://racurs.ua/ua/n168111-strokovykam-u-period-voiennogo-stanu-vyplachuvatymut-dodatkovi-30-tys-grn.htmlРакурс
В Україні на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн щомісячно.
Це передбачають зміни, внесені Кабміном до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», котрі зняли обмежувальну норму, що стосувалася строковиків, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що цією постановою передбачено, що в умовах воєнного стану додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн на місяць також виплачується військовослужбовцям:
- ЗСУ;
- СБУ;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Головного управління розвідки Міноборони;
- Нацгвардії;
- Держприкордонслужби;
- Управління державної охорони;
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- особам рядового і начальницького складу ДСНС України;
- Нацполіції.
Усім категорія військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах, — зазначається в повідомленні.
Сім’ям військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.
Український солдат — контрактник, доброволець, строковик — заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна, — наголошує міністр оборони Олексій Резніков.
24 лютого Росія розпочала масштабний напад на Україну. З того часу в країні запроваджено воєнний стан.