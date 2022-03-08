Строковикам у період воєнного стану виплачуватимуть додаткові 30 тис. грн

Україна опирається російській агресії, фото: «Вголос»

https://racurs.ua/ua/n168111-strokovykam-u-period-voiennogo-stanu-vyplachuvatymut-dodatkovi-30-tys-grn.html

Ракурс

В Україні на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн щомісячно.

Це передбачають зміни, внесені Кабміном до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», котрі зняли обмежувальну норму, що стосувалася строковиків, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що цією постановою передбачено, що в умовах воєнного стану додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн на місяць також виплачується військовослужбовцям:

ЗСУ;

СБУ;

Служби зовнішньої розвідки;

Головного управління розвідки Міноборони;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

особам рядового і начальницького складу ДСНС України;

Нацполіції.

Усім категорія військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах, — зазначається в повідомленні.

Сім’ям військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

.

Український солдат — контрактник, доброволець, строковик — заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна, — наголошує міністр оборони Олексій Резніков.

24 лютого Росія розпочала масштабний напад на Україну. З того часу в країні запроваджено воєнний стан.