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Ракурс
Україна опирається російській агресії, фото: «Вголос»

Строковикам у період воєнного стану виплачуватимуть додаткові 30 тис. грн

8 бер 2022, 08:26
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В Україні на період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тис. грн щомісячно.

Це передбачають зміни, внесені Кабміном до постанови № 168 від 28 лютого 2022 року «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», котрі зняли обмежувальну норму, що стосувалася строковиків, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що цією постановою передбачено, що в умовах воєнного стану додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн на місяць також виплачується військовослужбовцям:

  • ЗСУ;
  • СБУ;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Головного управління розвідки Міноборони;
  • Нацгвардії;
  • Держприкордонслужби;
  • Управління державної охорони;
  • Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • особам рядового і начальницького складу ДСНС України;
  • Нацполіції.

Усім категорія військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів — розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах, — зазначається в повідомленні.

Сім’ям військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.



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Український солдат — контрактник, доброволець, строковик — заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна, — наголошує міністр оборони Олексій Резніков.

24 лютого Росія розпочала масштабний напад на Україну. З того часу в країні запроваджено воєнний стан.

Джерело: Ракурс


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