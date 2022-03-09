“Зелені коридори” 9 березня — з яких міст можна евакуюватися

https://racurs.ua/ua/n168166-zeleni-korydory-9-bereznya-z-yakyh-mist-mojna-evakuuvatysya-perelik.html

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«Зелені коридори» запрацюють 9 березня, проте українська сторона не може гарантувати, що військові злочинці РФ дотримуються обіцяного режиму припинення вогню для виїзду мирного населення. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Сьогодні з 9.00 під егідою Червоного Хреста відкриваються гуманітарні коридори для евакуації людей з Ворзеля, Бородянки, Ірпеня та Бучі до Києва, з Маріуполя до Запоріжжя, з Волновахи до Покровська, з Ізюму до Лозової та з Енергодару і прилеглих сіл до Запоріжжя.

Депутат Ірпінської міської ради Михайлина Скорик також підтвердила, що з міст Буча і Ворзель (зі станцій) 9 березня вперше проводиться офіційна евакуація на залізничний вокзал Києва. Беруть лише жінок і дітей.

Орієнтовно з 12.00 до 13.00 в Енергодар буде доставлено інсулін, деякі медикаменти та сухі продути для подальшої організації безкоштовних соціальних їдалень в школах та підтримки населення. На зворотному шляху автобуси будуть забирати мирних мешканців, охочих виїхати з Енергодара. Місце збору громадян для евакуації — ділянка дороги на вулиці Курчатова, від «червоного» будинку до набережної вбік прогулянкового каналу.

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Нагадаємо, терористична армія РФ продовжує розстрілювати житлові квартали наших міст. Лише Сєверодонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів — пошкоджено або повністю зруйновано 63 будинки, знайдено тіла 10 загиблих. 9 березня окупанти продовжили обстріли.