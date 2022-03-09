Резніков зробив заяву щодо поставок зброї Україні

https://racurs.ua/ua/n168178-reznikov-zrobyv-zayavu-schodo-postavok-zbroyi-ukrayini.html

Ракурс

Героїчна визвольна війна України проти фашистської Росії, яка напала на нашу державу 24 лютого, триває. Сьогодні міністр оборони Олексій Резніков закликав не поширювати інформацію про поставки зброї України з інших держав.

Я звертаюся з проханням до усіх. Будь ласка, не поширюйте повідомлення щодо надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтесь від коментарів з цього приводу, — пояснив він на власній сторінці у Фейсбук.

Резніков додав, що військово-політичне керівництво України проводить інтенсивні переговори з партнерами, однак це делікатне питання потребує надзвичайно виваженого підходу, особливо — в період війни.

Розумію прагнення людей поділитися добрими новинами. Але інколи це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат. Це може ускладнити отримання додаткових спроможностей нашою армією, — зауважив глава оборонного відомства.

Він наголосив, що усю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, Київ обов’язково і своєчасно оприлюднить, проте ворог не повинен знати, чого йому чекати.

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