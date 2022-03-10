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Поблизу Києва розбили танкову колону окупантів - відео бою
Поблизу Києва розбили танкову колону окупантів — фото і відео боюhttps://racurs.ua/ua/n168232-poblyzu-kyieva-rozbyly-tankovu-kolonu-okupantiv-foto-i-video-bou.htmlРакурс
Поблизу Києва полк «Азов» і 72 бригада розбили танкову колону ворога. Знищено п’ять танків ворога.
Бій стався на трасі в Броварському районі біля села Скибин.
«Азов» та бійці 72-ї добре відпрацювали по окупантах, — написав екс-командир полку «Азов» і керівник штабу «Нацкорпусу» Максим Жорін, який показав відео обстрілу танкової колони військ РФ.
Росіян обстрілювала артилерія «Азову». Також було перехоплено радіоефір окупантів. Військові ЗСУ підбили перший і останній танк, після чого знищили всю колону.
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А от бійці 93 бригади «Холодний Яр» знищили ворожий танк і захопили багато танкових боєприпасів. Вони пообіцяли, що «ці снаряди обовʼязково повернуться їхнім власникам, нехай не ображаються».
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