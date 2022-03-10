Блінкен порівняв облогу Маріуполя з блокадою Ленінграда

https://racurs.ua/ua/n168235-blinken-porivnyav-oblogu-mariupolya-z-blokadou-leningrada.html

Ракурс

Державний секретар США Ентоні Блінкен порівняв облогу Маріуполя російськими військами із блокадою Ленінграда військами нацистської Німеччини.

Кожна російська людина знає про блокаду Ленінграда під час Другої світової війни. На жаль, історія повторилася, але тепер російська влада жорстоко морить голодом українські міста, — написав Блінкен у Твіттер.

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У повідомлення Блінкен додав фотографію із зображенням жінок та написами: «Блокада Ленінграда 1942 — Маріуполь, Україна 2022».

Нагадаємо, що найбільше українське місто на Азові із третього дня війни перебуває в облозі. Його постійно бомбить російська авіація. 9 березня рашисти розбили бомбами дитячу лікарню та пологовий будинок.