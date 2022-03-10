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Ракурс
РФ залучає приватних охоронців. Фото:

Агресору не вистачає «гарматного м’яса» — РФ залучає приватних охоронців (ВІДЕО)

10 бер 2022, 11:18
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Російська Федерація відправляє на війну з Україною найманих охоронців.

Таке зізнання зробив один із таких «приватних охоронців», який потрапив у полон до українських силовиків. Окупант зізнався, що за 2 тис. дол. пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці. Про це 10 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Згодом з’ясувалося, що охоронець отримав завдання доставити дві вантажівки «КамАЗ» із боєприпасами, які повинні були піти на бомбардування житлових районів Харкова. Колону окупантів розгромили українські військові, а полонений охоронець дістав поранення.

Загарбник зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з «добровільними смертниками» з «охоронного агентства». Їх послали на вірну смерть.



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Нагадаємо, полонений окупант зізнався, що повномасштабна війна Росії проти України, за планами фашистів, повинна була завершитися «переможний маршем» за три-чотири дні.

Джерело: Ракурс


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