РФ залучає приватних охоронців. Фото:

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Російська Федерація відправляє на війну з Україною найманих охоронців.

Таке зізнання зробив один із таких «приватних охоронців», який потрапив у полон до українських силовиків. Окупант зізнався, що за 2 тис. дол. пішов працювати в охоронну фірму в Ростові. Його, цивільного чоловіка, найняли доставляти вантаж, інформацію про який тримали в таємниці. Про це 10 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Згодом з’ясувалося, що охоронець отримав завдання доставити дві вантажівки «КамАЗ» із боєприпасами, які повинні були піти на бомбардування житлових районів Харкова. Колону окупантів розгромили українські військові, а полонений охоронець дістав поранення.

Загарбник зрозумів, що ніхто не збирався розраховуватися з «добровільними смертниками» з «охоронного агентства». Їх послали на вірну смерть.

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Нагадаємо, полонений окупант зізнався, що повномасштабна війна Росії проти України, за планами фашистів, повинна була завершитися «переможний маршем» за три-чотири дні.