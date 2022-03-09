Обіцяли перемогу за 3-4-дні — зізнання полоненого, який загруз в багні (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n168202-obicyaly-peremogu-za-3-4-dni-ziznannya-polonenogo-yakyy-zagruz-v-bagni-video.html

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Повномасштабна війна Росії проти України, за планами фашистів, повинна була завершитися «переможний маршем» за три-чотири дні. Про це зізнався черговий солдат із окупаційної армії РФ. За словами військового злочинця, керівництво обіцяло їм «теплу зустріч місцевого населення». Натомість, як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, вороги кілька днів блукали в лісах, тікали від «теплого прийому» місцевих мешканців, аж поки не здалися в полон «мисливцям із Територіальної оборони ЗСУ».

Російський загарбник так хотів здатися в полон українцям, що здав не лише свою зброю, але й форму. Тому на допиті сидить у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці, — повідомляє спецслужба.

В СБУ додали, що полонений окупант спалив свій БТР в болотах Чернігівської області.

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Нагадаємо, інші полонені розвідники армії ворога сьогодні дали прес-конференцію. Вони більше не прикриваються традиційною мантрою про «їхали на навчання» й «заблукали». З їхніх слів, 23 лютого командири озвучили прямий наказ фашистського президента РФ Володимира Путіна завоювати Україну, зокрема Київ.