Через санкції Росія хоче націоналізувати іноземні літаки

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Санкції проти Росії починають діяти, а країна-терорист намагається хоч якось рятувати вітчизняну економіку.

Влада РФ збирається націоналізувати іноземні літаки, які авіакомпанії використовують на умовах лізингу. Про це пише телеграм-канал «Монополіст».

Мінтранс Росії розробив відповідний проект наказу. Це виглядатиме так: будь-яке повернення літака, або двигуна, має бути погоджено комісією з імпортозаміщення, якщо дозволу не буде надано, то авіакомпанія зможе і надалі використовувати літак до кінця дії договору і сплачувати за нього власнику рублями.

Санкції США та ЄС вимагають від лізингодавців розірвати з російськими авіакомпаніями співпрацю до 28 березня, тобто забрати з Росії свої літаки.

Наразі агресор експлуатує 1 тис. літаків, з яких 750 літаків взяті в лізинг у іноземних компаній. З них 80% належать лізинговим компаніям Ірландії.

У результаті санкцій Росія може втратити основну частину авіаційного парку. І щоб цього не допустити Кремль розглядає варіант часткової націоналізації.

Однак націоналізація в цьому випадку не допоможе, адже основні світові виробники літаків Boeing, Airbus та Embraer зупинили роботу з російськими авіакомпаніями. Вони не постачають запчастини, не здійснюють технічне обслуговування і сервісну підтримку літаків.

Експлуатація літаків російського виробництва також під загрозою, адже вони комплектуються іноземними запчастинами, а своїх двигунів РФ не має. Росіяни надіялися отримувати запчастини від Китаю, однак він їм також в цьому відмовив.

Мінтранс пропонує продовжувати сертифікати льотної придатності іноземних літаків без нагляду зі сторони виробника. А розробку схем ремонтів та саме технічне обслуговування буде передано «сертифікованим» підприємствам та індивідуальним підприємцям. Тобто в РФ хочуть віддати техобслуговування літаків ФОПам.

У реальності все може виглядати так: щоб продовжувати експлуатацію частини літаків, друга частина стане донорами запчастин.

Але такий сценарій може призвести до небезпечних наслідків, адже продовження експлуатації сертифікатів льотної придатності без оновлень програмного забезпечення та технічного нагляду компанією виробником може призвести до аварій.

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6 березня на двох літаках уральських авіаліній було зафіксовано відмову автопілотів через відсутність оновлення ПО.

Також через брак запчастин для літаків Boeing зупинилася вантажна авіакомпанія «Атран» (входить в десятку найбільших у РФ).