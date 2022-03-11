Посилку з домівки "Укрпошта" доправлятиме біженцям у Європу зі знижкою

https://racurs.ua/ua/n168295-posylku-z-domivky-ukrposhta-dopravlyatyme-bijencyam-u-ievropu-zi-znyjkou.html

Ракурс

«Укрпошта» домовилась з поштами Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини надати максимально сприятливі умови та швидко опрацьовувати посилки. Про це повідомив представник компанії Ігор Смелянський.

Він повідомив, що йдеться саме про ті країни, які зараз приймають найбільшу кількість українців. Від 11 березня рідні та знайомі можуть відправити тим, хто перебуває у цих країнах, «Посилку з домівки».

Вартість пересилки трохи відрізняється залежно від країни, але вона передбачає 70% знижку.

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Ми розуміємо, що багато з вас залишили свої домівки з мінімумом речей, а вже йде весна і особливо дітям треба одягатись або отримати якийсь документ. Тому ми в «Укрпошта» домовились з поштами Польщі, Румунії, Молдови, Угорщини та Словаччини, тобто з тими країнами, які зараз приймають найбільшу кількість українців, надати максимально сприятливі умови та швидко опрацьовувати ваші посилки.

«Ракурс» повідомляв, що у Польщі вже півмільйона дітей-біженців з України, їх записують до шкіл.