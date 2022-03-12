У Василькові на Київщині знову горить нафтобаза

Пожежа на складі у селі Квітневе, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168302-u-vasylkovi-na-kyyivschyni-znovu-goryt-naftobaza.html

Ракурс

У місті Василькові Київської області, розташованому за 20 км на південний захід від столиці, внаслідок здійсненого ворогом авіаудару знову горить нафтобаза.

Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу, — зазначив чиновник.

Про жертв та постраждалих наразі не повідомляється.

Крім того, сьогодні о 3.50 внаслідок обстрілу виникла пожежа на складі зберігання замороженої продукції у селі Квітневе Броварського району Київської області. Про це повідомляє ДСНС.

О 07.54 пожежу складу локалізували на площі 28 тис. кв м, триває гасіння. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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Нагадаємо, 26 лютого окупанти вже завдавали авіаудару по нафтобази у Василькові, що призвело до масштабної пожежі.