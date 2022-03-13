На ЧАЕС відновили електропостачання — "Енергоатом"

https://racurs.ua/ua/n168352-na-chaes-vidnovyly-elektropostachannya-ce-zrobyly-ukrayinski-energetyky.html

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Фахівці НЕК «Укренерго» повернули електропостачання на Чорнобильську АЕС, захоплену російськими окупантами.

Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, а не від резервного живлення. Зі струмом тепер і місто-супутник ЧАЕС — Славутич.

Про відновлення постачання струму на ЧАЕС розповів і міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі.

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Світ має зрозуміти, що загроза є і вона глобальна. Окупант несе втрати і може бути готовим на все. Вони варвари. От і все. Вони вірять всьому, що вкладають їм у вуха їхні пропагандисти. І це вже не виправити. Тому нам потрібна міжнародна підтримка вже сьогодні, щоб завтра взагалі могло наступити. МАГАТЕ, ООН, ОБСЄ, допоможіть нам захистити ядерні об'єкти! Треба діяти вже, бо на кону — безпека цілого світу, — йдеться у заяві мністра.

Про те, як відбувалися роботи на ЧАЕС наразі офіційні особи не повідомляють. Атомна станція та сховище відпрацьованих ядерних відходів опинилися без електропостачання 9 березня. Експерти попереджали про ймовірну техногенну катастрофу у результаті дій окупантів.