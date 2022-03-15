Данілов наголосив на необхідності союзу України з ядерною державою

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: rnbo.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n168436-danilov-nagolosyv-na-neobhidnosti-souzu-ukrayiny-z-yadernou-derjavou.html

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Україні необхідно украсти союз з країною, яка має ядерну зброю.

З відповідною заявою 15 березня виступив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він упевнений, що зараз таким союзником може бути Велика Британія. Про це Данілов заявив в ефірі радіо НВ.

Україні необхідно укласти новий оборонний союз, у якому обов’язково має бути країна, що володіє ядерною зброєю. Сьогодні це Великобританія, — заявив він.



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За словами секретаря РНБО, при розмовах про ті чи інші союзи, треба усвідомлювати те та знатися з тими, хто розділяє з Києвом демократичні прагнення тих країн, які мають входити в цей союз. Данілов упевнений, що цей союз буде обов’язково.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції заявив, що з 2014 року Україна тричі безуспішно намагалася скликати консультації держав-гарантів Будапештського меморандуму, який був підписаний в 1994 році. За відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки від росії, Великої Британії та США. Натомість рф вже вісім років веде війну проти України.