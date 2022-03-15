НАТО попередило про намір рф застосувати хімзброю в Україні, Альянс обіцяє реакцію

https://racurs.ua/ua/n168441-nato-poperedylo-pro-namir-rf-zastosuvaty-himzbrou-v-ukrayini-alyans-obicyaie-reakciu.html

Ракурс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що Росія може сфабрикувати обставини для виправдання використання хімічної зброї проти України.

Упродовж кількох місяців ми викривали довгий список російської брехні. Вони заявили, що не планували атакувати Україну, але вони це зробили. Вони заявили, що виводять свої війська, але направили ще більше. Вони стверджують, що боронять мирних жителів, але насправді вбивають мирних жителів. Тепер вони роблять абсурдні заяви про біологічні лабораторії та хімічну зброю в Україні. Це просто ще одна брехня. І ми занепокоєні тим, що Москва може організувати операцію під фальшивим прапором, можливо, з застосуванням хімічної зброї, — сказав він у вівторок у Брюсселі на пресконференції напередодні позачергового засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

Столтенберг наголосив, що «будь-яке використання хімічної зброї буде порушенням міжнародного права», але при цьому не відповів на запитання, як НАТО відреагує, якщо Росія все-таки застосує хімічну зброю у війні з Україною.

.

«Ракурс» раніше повідомляв про попередження розвідки — росіяни готові до провокацій на Харківщині, аби застосувати хімічну зброю.

Крім того, Олександр лукашенко, білоруський диктатор, 15 березня під час брифінгу щодо «успішного» подолання санкцій сусідньою країною, яка підтримує фашистську армію військових злочинців рф, заявив, що військових білорусі на території України немає і вони не братимуть участь у війні проти України.