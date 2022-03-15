Ракурсhttps://racurs.ua/
МВС назвало кількість знищених окупантами об'єктів інфраструктури
МВС назвало кількість знищених окупантами об'єктів інфраструктуриhttps://racurs.ua/ua/n168449-mvs-nazvalo-kilkist-znyschenyh-okupantamy-obiektiv-infrastruktury.htmlРакурс
В Україні російські окупанти знищили 3,5 тис. об'єктів інфраструктури.
Таку цифру озвучив 15 березня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
зруйновані 72 заклади освіти;
знищено 21 заклад охорони здоров’я;
понад 2,7 тис. зруйнованих будинків;
10 закладів соціальної сфери;
понад 400 інших об'єктів, серед яких є будівлі Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо..
Збитки України від війни становлять приблизно 500 млрд. дол. Про це сьогодні повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвано, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто поїхали з країни.