Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
МВС назвало кількість знищених окупантами об'єктів інфраструктури

МВС назвало кількість знищених окупантами об'єктів інфраструктури

15 бер 2022, 21:41
999

В Україні російські окупанти знищили 3,5 тис. об'єктів інфраструктури.

Таку цифру озвучив 15 березня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

  • зруйновані 72 заклади освіти;

  • знищено 21 заклад охорони здоров’я;

  • понад 2,7 тис. зруйнованих будинків;

  • 10 закладів соціальної сфери;

  • понад 400 інших об'єктів, серед яких є будівлі Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції тощо.



    .

Збитки України від війни становлять приблизно 500 млрд. дол. Про це сьогодні повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Багато логістичних ланцюжків повністю розірвано, багато підприємств знищено фізично, деякі не можуть працювати в режимі війни, багато працівників просто поїхали з країни.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів