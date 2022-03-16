Російські танки злякалися українського чорнозему на Сумщині

https://racurs.ua/ua/n168501-rosiyski-tanky-zlyakalysya-ukrayinskogo-chornozemu-na-sumschyni-video.html

Ракурс

Курйозний випадок стався з російськими окупантами на Сумщині. За тиждень вони втратили чотири танки на рівному місці — без бою ані зі Збройними силами, ані з теробороною. Техніка просто загрузла в українському чорноземі. При цьому танки належать гвардійській та елітній Кантемирівській дивізії ЗС рф.

Генштаб ЗСУ оприлюднив відео, яке записав місцевий житель. Чоловік пояснив, що перші два танки конвоювали колону бензовозів. Оскільки місцеві перекрили придатну для руху дорогу зрубаними деревами, росіянам довелося їхати через річку та грузький чорнозем. Там вони й зупинилися, хоча, як каже чоловік, «танки бруду не бояться».

Через тиждень на допомогу цим танкам приїхали ще два. Але й вони зупинилися в землі за декілька десятків метрів від перших.

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