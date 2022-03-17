Генштаб повідоми про ситуацію на фронтах. Фото:

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Російсько-українська війна триває 22 добу. Вчора, 16 березня, положення і характер дій сил оборони не зазнали суттєвих змін.

Збройні сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях російських нацистів, які намагаються закріпитися й утримувати оборону захоплених рубежів. За добу були знищені командний пункт та підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії східного військового округу збройних сил росії, втрати ворога уточняються. Армія рф продовжує зазнавати втрат в Україні. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українська армія також успішно перетворює на металобрухт повітряні цілі противника. Зенітні ракетні війська Повітряних сил і ППО Сухопутних військ ЗСУ знищили 10 повітряних цілей противника — два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34см, три вертольоти й безпілотник оперативно-тактичного рівня. Інформація про тип ще одного збитого літака і загибель льотчиків уточняється.

Натомість російські фашисти продовжують завдавати ракетних та бомбових ударів по українських містах. Також окупанти не лише фізично знищують ретранслятори телевізійних та радіосигналів, але й здійснюють кібератаки та продовжують масову інформаційну компанію з метою дискредитації української влади та армії.

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Нагадаємо, українська артилерія поблизу міста Харків знищила батальйонно-тактичну групу армії російської федерації. ЗСУ їх вирахували й знищили техніку, серед якої — танки Т-72, БТР, БМП3, вантажівки із боєкомплектами та паливом.