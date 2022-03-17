Байден поговорить із Сі Цзіньпіном — деталі

https://racurs.ua/ua/n168533-bayden-pogovoryt-iz-si-czinpinom-detali.html

Ракурс

Президент США Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін обговорять у п’ятницю війну фашистської рф проти України. Байден вчора назвав президента росії володимира путіна «воєнним злочинцем».

Це буде перша розмова представників Вашингтона і Пекіна з листопада. Раніше цього тижня у Римі відбулася зустріч радника з національної безпеки Джейка Саллівана з високопоставленим китайським дипломатом Яном Цзечі.

В Білому домі назвали завтрашню розмову «частиною постійних зусиль із підтримки відкритих каналів спілкування між Сполученими Штатами та КНР». Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила, Байден і Сі Цзіпьпін обговорять війну росії проти України.

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Китай утримується від відкритого засудження дій росії і заявив про своє бажання залишитися осторонь від санкцій. Раніше Вашингтон попередив Пекін про негативні наслідки можливої підтримки москви.

Нагадаємо, авіаудари рашистів по об'єктах інфраструктури та по густонаселених районах міст України продовжуються. Водночас путінська армія кремля пробуксовує й намагається компенсувати провал «спецоперації» обстрілами українських міст.