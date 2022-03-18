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Ракурс
Наслідки обстрілу Подолу в Києві показав Кличко

Наслідки обстрілу Подолу показав Кличко (ФОТО, ВІДЕО)

18 бер 2022, 11:43
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Київ знову обстріляли. Уранці 18 березня постраждав житловий квартал у Подільському районі. На місці уже працюють рятувальники та медики. Характер, кількість пошкоджень житлових будинків та кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Наслідки обстрілу Подолу в Києві показав Кличко

Наслідки обстрілу Подільського району Києва показав мер столиці Віталій Кличко.

Ворог продовжує атакувати столицю. Зранку житловий квартал в Подільському районі обстріляний орками. Одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей, — прокоментував Кличко обстріл Подолу.

В районі пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.

Уранці 18 березня окупанти обстріляли житлові райони Харкова, Краматорська, Запоріжжя, Сєвєродонецька, Рубіжного, а також авіаремонтний завод у Львові.

Наслідки обстрілу Подолу в Києві показав Кличко



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Наслідки обстрілу Подолу в Києві показав Кличко

Наслідки обстрілу Подолу в Києві показав Кличко

Джерело: Ракурс


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