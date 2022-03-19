Пілот «Мрії» розповів, чи можна було врятувати літак. Фото: Радіо свобода

https://racurs.ua/ua/n168599-pilot-mriyi-rozpoviv-chy-mojna-bulo-vryatuvaty-litak-video.html

Ракурс

Найбільший літак у світі Ан-225 «Мрія» був знищений російськими фашистами в перші дні вторгнення рф в Україну.

Флагман української авіації перебував у Гостомелі на ремонті. Командир екіпажу і пілот «Мрії» Дмитро Антонов припустив, що літак можна було врятувати. Літак залишився в Гостомелі, оскільки не було ухвалено рішення щодо перегону літака до іншого місця. Про це Антонов розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами пілота, в січні 2022 року було звернення до керівництва державного підприємства «Антонов» від міжнародних партнерів з пропозиціями перебазування всього повітряного флоту підприємства до німецького Лейпцига. Також пропонувалося перемістити весь персонал, екіпаж та обладнання.

Зазначається, що керівництво ДП не відповіло та не ухвалило рішення щодо перегону «Мрії» та інших суден. Антонов вважає, що це сталося тому, що було відсутнє керівництво компанії, який перед початком війни в повному складі покинув Україну та перебрався до Лейпцига.

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Нагадаємо, п’ять серійних літаків Ан-124 «Руслан», які були найбільшими вантажними повітряними суднами до появи «Мрії», перед війною вивезли за межі України.