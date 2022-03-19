Міноборони розпочало виплату підвищеної винагороди захисникам України - деталі

https://racurs.ua/ua/n168603-minoborony-rozpochalo-vyplatu-pidvyschenoyi-vynagorody-zahysnykam-ukrayiny-detali.html

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Міністерство оборони України спрямувало понад 15 млрд грн на виплату грошового забезпечення та додаткову винагороду військовослужбовцям.

Станом на 19 березня виплати профінансовано на суму понад 15 млрд грн. Процес виплат триватиме орієнтовно до 28 березня.

Уряд 28 лютого ухвалив істотно збільшити виплати усім причетним до захисту України особам. Йдеться про Збройні сили та мілітарні структури.

Починаючи з 24 лютого, коли в Україні запровадили воєнний стан, усім захисникам виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 тис. грн в розрахунку на місяць. Особам, які перебувають в зоні бойових дій, виплатять до 100 тис. грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

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Наприклад, стрілець тепер отримуватиме 43,2 тис. грн на місяць, якщо ж він перебуває в зоні бойових дій — 113,2 тис. грн.