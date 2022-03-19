ЗСУ опублікували перелік шести ліквідованих в Україні російських генералів

ЗСУ опублікували перелік шести вбитих російських генералів

https://racurs.ua/ua/n168608-zsu-opublikuvaly-perelik-shesty-likvidovanyh-v-ukrayini-rosiyskyh-generaliv.html

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Центр комунікацій Збройних сил України опублікував перелік шести вбитих російських генералів.

У списку такі ліквідовані під час бойових дій в Україні російські вищі офіцери:

генерал-майор Магомед Тушаєв — командир 141 моторизованого полку національної гвардії рф;

генерал-майор Віталій Герасимов — перший заступник командувача 41 армії Центрального військового округу росії;

генерал-майор Андрій Колесніков — командувач 29 армії Східного військового округу;

генерал-майор Андрій Суховецький — заступник командувача 41 армії Центрального військового округу;

генерал-майор Олег Мітяєв — командир 150 мотострілецької дивізії;

генерал-лейтенант Андрій Мордвичев — командувач 8 гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу рф.

П’ятим генералом, який поїхав на «концерт Кобзона», став Олег Мітяєв, командир дивізії, яка презентується в рф як спадкоємиця військової частини, сформованої у 1943 році і такої, що штурмувала Рейхстаг.

Це її штурмовий прапор відкривав московські паради на 9 травня, як «головний символ перемоги у Великій Вітчизняній війні». Проте, вже в перші десять днів вторгнення в Україну дивізія зазнала розгромної поразки під Маріуполем. Що тепер понесуть попереду парадних колон у москві на 9 травня? Прапор перемоги на нацизмом, який став прапором ганебної поразки? — написала прес-служба ЗСУ.



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