ЗСУ ліквідували командувача армії рф. Фото: apostrophe.ua

https://racurs.ua/ua/n168588-vidpravyly-na-koncert-do-kobzona-zsu-likviduvaly-komanduvacha-armiyi-rf.html

Ракурс

Російські генерали та командири продовжують безславно гинути в Україні.

У п’ятницю, 18 березня, військові Збройних сил України знищили командувача 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил російської федерації генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева. Про це 19 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Як повідомив у Facebook радник глави Офісу президента Олексій Арестович, ворожого генерала ліквідували у Чорнобаївці Херсонської області. ЗСУ завдали потужних ударів по не лише по скупченню техніки рашистів на аеродромі, але й по передовому командному пункту армії рф, де перебував командувач.

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Нагадаємо, за час вторгнення зс рф в Україну було ліквідовано заступника командира 41-ї армії генерал-майора Андрія Суховецького, заступника командира 41-ї армії генерал-майора Віталія Герасимова, командувача 29-ї армії генерал-майора Андрія Колеснікова, командувача Східного військового округу генерал-майора Андрія Колеснікова та командира 331-го костромського полку повітряно-десантних військ російської федерації Сергія Сухарєва.