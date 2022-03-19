Окупанти вивозять маріупольців до фільтраційних таборів і перевіряють телефони - мерія

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Російські окупанти насильно змушують людей виїжджати з України на територію рф.

Мер міста Маріуполь Вадим Бойченко повідомив у своєму ТГ-каналі, що за останній тиждень в росію вивезли кілька тисяч маріупольців.

Окупанти незаконно вивозили людей з Лівобережного району та сховища у будівлі спорт-клубу, де від постійних бомбардувань ховалося понад тисячу людей (переважно жінки та діти).

У цих районах точилися бойові дії. Для збереження життів маріупольців Збройні сили України відійшли від місць масового скупчення людей, чим і скористалися окупанти. Захоплених маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де перевіряли телефони та документи людей. Після перевірки частину маріупольців перенаправляли до віддалених міст росії, доля інших залишається невідомою.

Те, що сьогодні роблять окупанти — знайоме старшому поколінню, яке застало жахливі події Другої світової війни, коли нацисти насильно захоплювали людей. Складно уявити, щоб у XXI столітті людей насильно вивозили в іншу країну. Мало того, що російські війська знищують наш мирний Маріуполь, вони пішли ще далі і почали вивозити маріупольців. Всі військові злочини з боку росії мають отримати найжорсткіше покарання, — повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.



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