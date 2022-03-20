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Ракурс
Фронт завмер, ракетних ударів практично нема – Арестович

Фронт завмер, ракетних ударів практично нема — Арестович (ВІДЕО)

20 бер 2022, 17:40
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Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента України, повідомив, що ракетних ударів з боку росії по українських містах майже немає.

Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, бо і російська, і українська сторони не мають сил для реального перелому ситуації на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви та завдають одне одному удари. Але ми завдаємо ударів краще, — сказав Арестович.

Він зазначив, що наразі РФ практично не веде ракетних ударів по українських містах, оскільки менше діє російська авіація.

Повітряні сили України навіть опублікували звіт, згідно з яким вони знищили лише три вертольоти за добу, а їм хотілося б більше… Потрібно розуміти, що російське керівництво обрало шлях роздавити нас силою та збільшити кількість своїх убитих військовослужбовців, кількість яких президент порівняв із заповненим стадіоном, ще на 10−20 тис. осіб, — наголосив Арестович.

Радник керівника Офісу президента України також повідомив, що у ФСБ розпочалася фаза репресій щодо своїх силовиків. Також він наголосив, що моральний дух російської армії буде ще нижчим.



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ФСБ почала шукати винних, зокрема у росгвардії, сотні піддаються перевіркам, їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, у слабкості характеру та боягузтві. Під удар потрапляють навіть генерали та найвище керівництво збройних сил рф. Один із представників інформаційно-психологічних служб був звинувачений в тому, що погано організовує Херсонську народну республіку, — зазначив Арестович.

Джерело: Ракурс


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