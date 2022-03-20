Під Сумами знищена військова техніка окупантів (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n168637-pid-sumamy-znyschena-viyskova-tehnika-okupantiv-foto.html

Ракурс

Під Сумами Збройні сили розбили чергову колону окупантів. Українські захисники знищили кілька російських військових вантажівок, бронеавтомобіль «Тигр» та іншу техніку.

Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Розбита російська військова техніка під Сумами поповнила запаси металобрухту, — йдеться в повідомленні.

Тим часом над Вінницькою областю ЗСУ збили ворожу ракету. Про це повідомив голова ОВА Сергій Борзов.

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Нагадаємо, вчора під Тростянцем ЗСУ розбили велику колону російських військ, більшість машин спалили, частину забрали в якості трофеїв.