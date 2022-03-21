Подільський район Києва обстріляли ракетами, є загиблі. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n168652-podilskyy-rayon-kyieva-obstrilyaly-raketamy-ie-zagybli-foto.html

Ракурс

Російські ракети впали у Подільському районі Києва ввечері 20 березня.

Окупанти застосували заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, а внаслідок обстрілів та виниклої пожежі був знищений торговий центр. У довколишніх житлових будинках були пошкоджені вікна, а припарковані автомобілі. Попередньо встановлено, що восьмеро осіб загинули. Про це 21 березня повідомив Офіс генерального прокурора.

Обстріл столичного району прокурори кваліфіковано як порушення законів і звичаїв війни, пов’язане з умисним вбивством.

.

Нагадаємо, чотири кораблі військово-морського флоту росії 20 березня з важкого озброєння обстріляли місто Маріуполь. А 19 березня окупанти скинули бомби на школу мистецтв, де ховалося близько 400 цивільних людей — жінки, діти та люди похилого віку.