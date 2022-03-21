США та 12 країн-союзниць виступили за модернізацію ППО України. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n168666-ssha-ta-12-krayin-souznyc-vystupyly-za-modernizaciu-ppo-ukrayiny.html

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За нагальну модернізацію протиповітряної оборони України виступають її країни-союзники.

У понеділок, 12 березня, 13 країн світу підписали спільну заяву щодо нагальної модернізації української ППО. Серед них: Чехія, Естонія, Польща, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Twitter.

Зазначається, що заява має назву «Про нагальну необхідність модернізації протиповітряної оборони України». Спікер парламенту подякував партнерам за підтримку.

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Нагадаємо, 16 березня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нової партії військової допомоги, яка включатиме 800 протиповітряних систем (включно з системами збільшеної дальності), 9 тис. протитанкових систем, 7 тис. одиниць стрілецької зброї (кулемети, рушниці, гранатомети), 20 млн патронів та дрони.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО надіслали зенітні комплекси радянського та російського виробництва, у тому числі С-300, які раніше запитувала Україна.