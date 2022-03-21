Команда Навального вирахувала яхту путіна за 700 млн доларів

https://racurs.ua/ua/n168675-komanda-navalnogo-vyrahuvala-yahtu-putina-za-700-mln-dol-video.html

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Команда розслідувачів Олексія Навального випустила новий матеріал — про супер’яхту «Шехерезада», вартість якої становить 700 млн дол.

Екіпаж яхти сформований зі співробітників російської Федеральної служби охорони (ФСО). Це може свідчити про те, що її власником є президент росії путін.

Довжина «Шехерезади» 140 м, вона має шість поверхів-палуб, два вертолітні майданчики, басейн, спа-комплекс, салон краси, величезні вітальні та царські каюти. Довгий час її власник був невідомий, хоча багато видань писали, що вона пов’язана з Путіним.

Команда Навального вивчила Crew List — список екіпажу, всіх, хто працює на яхті «Шехерезада». Список складений у тому ж італійському порту, де зараз стоїть яхта. У цьому документі є ім’я кожного члена екіпажу та всі дані від дати народження до номера візи. Усі вони росіяни.

Але ще є дещо, що об'єднує майже всіх ключових людей у ​​цьому списку. Вони працюють у ФСО — Федеральній службі охорони, відомстві, яке охороняє Путіна та організовує його побут, — пишуть автори розслідування, які вивчили паспортні дані та інформацію про авіаперельоти всіх цих людей.

Одразу після капітана йде Chief Officer (старший помічник капітана, друга людина на судні) Сергій Гришин. У телефонних книжках він записаний як «Сергій ГФСО».

Боцман Анатолій Фуртель у базах даних зареєстрований за адресою Сочі, вулиця Фурманова, 10. Там знаходиться служба охорони на Кавказі. Цей підрозділ ФСТ, який забезпечує охороняє Путіна у резиденції Бочаров Ручєй.

Олександр Печуркін — помічник боцмана. Ця людина записана у книжках як «Саня ФСБ, Охорона Бочаров Ручєй», «Олександр ФСО» та «Олександр Грейсфул Закупівля». «Грейсфул» — це попередня яхта Путіна за 10 млрд рублів. Після покупки «Шехерезади» Graceful переписали на друга Путіна Геннадія Тимченка.

Разом на перших двох аркушах списку екіпажу — 23 особи, з яких майже половина стосується ФСО.

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