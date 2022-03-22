Renault відновив виробництво на своєму заводі в Москві. Фото: arma-motors.ua

https://racurs.ua/ua/n168710-groshi-ponad-use-renault-vidnovyv-vyrobnyctvo-na-svoiemu-zavodi-v-moskvi.html

Ракурс

Renault (Рено), автовиробник з Франції, відновив виробництво на своєму заводі у Москві.

Ця компанія повернулася в росію всупереч тенденції багатьох інших великих світових компаній, які розірвали зв’язки з рф через війну з Україною. «Рено» призупинила виробництво на московському заводі в лютому, пославшись на проблеми із логістикою після вторгнення росії в Україну. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на коментар речника компанії.

За інформацією The Guardian, рішення компанії відновити виробництво отримало підтримку французького уряду, який є його основним акціонером.

Як відомо, Renault володіє контрольним пакетом акцій російського автовиробника «АвтоВАЗ» з кінця 2016 року. Компанія має більші операції в країні, ніж більшість її європейських конкурентів, з 40 тис. місцевих працівників.

Зазначається, що повернення Renault в росію створює величезний виклик, оскільки уряди Євросоюзу, Сполучних Штатів та Великої Британії намагаються економічно ізолювати рф.

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Нагадаємо, швейцарська компанія Nestle відмовляється йти з російського ринку. У Кабінеті міністрів сподіваються, що швейцарці змінять своє рішення.

Джерела: Reuters, The Guardian