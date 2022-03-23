Запасів продовольства в Україні вистачить на два роки - Мінагрополітики

https://racurs.ua/ua/n168764-zapasiv-prodovolstva-v-ukrayini-vystachyt-na-dva-roky-minagropolityky.html

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Міністерство продовольства та аграрної політики запевняє, що запасів харчів в Україні вистачить на два роки і громадянам не загрожує продовольча криза.

Заступник міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький розповів 23 березня, що Із 30 мільйонів га сільгоспугідь замінована лише частина, «але ця площа не критична з погляду гарантій продовольчої безпеки».

Його цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Посівна кампанія почалася — яра пшениця та овес сіються. Овочева група (борщовий набір) готується до висадки, доки на 2% територій, — сказав Висоцький.

9 березня Україна заборонила експорт зерна та інших харчових продуктів, щоб запобігти внутрішній гуманітарній кризі.