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Ракурс
Запасів продовольства в Україні вистачить на два роки - Мінагрополітики

Про запаси продовольства в Україні розповіли в Мінагрополітики

23 бер 2022, 19:18
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Міністерство продовольства та аграрної політики запевняє, що запасів харчів в Україні вистачить на два роки і громадянам не загрожує продовольча криза.

Заступник міністр агрополітики та продовольства Тарас Висоцький розповів 23 березня, що Із 30 мільйонів га сільгоспугідь замінована лише частина, «але ця площа не критична з погляду гарантій продовольчої безпеки».

Його цитує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.



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Посівна кампанія почалася — яра пшениця та овес сіються. Овочева група (борщовий набір) готується до висадки, доки на 2% територій, — сказав Висоцький.

9 березня Україна заборонила експорт зерна та інших харчових продуктів, щоб запобігти внутрішній гуманітарній кризі.

Джерело: Ракурс


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