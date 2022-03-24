В рф створили фейк про плани України повернути Крим силою. Фото:

https://racurs.ua/ua/n168793-okupanty-stvoryly-feyk-pro-plany-ukrayiny-povernuty-krym-sylou-foto.html

Ракурс

Фейк про плани України повернути окупований Крим силою створили у кремлі.

У російських соціальних мережах розганяють фото нібито українських медалей «За взяття Криму». Однак пропагандисти помилилися з ініціалами президента Володимира Зеленського. Фото цих «нагород» публікують пропагандистські російські телеграм-канали.

«За взяття Криму» — медалі, якими українська влада, ймовірно, збиралася нагородити тих, хто відзначився в бою за Крим. Незаповнені паспорти нагород підписані від імені Зеленського, — пишуть представники країни-агресора.

При цьому автори російського фейку помилилися під час виготовлення так званих документів до медалей. Так, документи не лише роздрукували на звичайному принтері, але й допустили помилку в ініціалах глави держави. Ініціали Зеленського вказані як «В.А.» при тому, що українською ініціали Володимира Олександровича — «В.О.».

.

Нагадаємо, 16 березня в ефірі українських телеканалів зʼявився рухомий рядок із нібито закликом президента України Володимира Зеленського до капітуляції. Після цього глава держави прокоментував хакерську атаку російських фашистів.